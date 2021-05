Fortuna weigert aanmoedigingspremie Emmen, KNVB schakelt aanklager in

Het aanbieden van een premie is tegen de regels van de KNVB. Fortuna Sittard heeft de zaak daarom aangekaart bij de voetbalbond, zo bevestigen de club en de voetbalbond. De KNVB schakelt de aanklager betaald voetbal in, die een vooronderzoek kan instellen. Technisch manager Sjoerd Ars: ,,Fortuna heeft zelf ook nog genoeg om voor te spelen tegen Willem II. Er is nog altijd een kansje op het behalen van de play-offs om Europees voetbal. We gaan in Tilburg daarom voor de winst, zoals we dat altijd doen. Daar hebben we geen aanmoedigingspremie van een andere club voor nodig.’’

Quote Het is nu aan de aanklager om te kijken wat hij hiermee doet KNVB Fortuna sluit het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Willem II. FC Emmen speelt in Venlo tegen het al gedegradeerde VVV. Emmen staat op de zestiende plek, een positie die deelname aan de play-offs om promotie/degradatie betekent, met 1 punt minder dan Willem II. De club uit Drenthe bood Fortuna Sittard rechtstreeks een premie, bedoeld als aanmoediging om een resultaat te halen in Tilburg.

In 2015 stelde de KNVB een verbod in op aanmoedigingspremies. Dat gebeurde nadat er tot die tijd met enige regelmaat bonussen werden beloofd aan clubs, die daardoor werden aangespoord hun sportieve plicht te doen. De KNVB nam daarom in de reglementen op dat clubs elkaar niet rechtstreeks geld of ‘een of meer op geld waardeerbare prestaties’ mogen aanbieden. Ook het aannemen daarvan is als ongeoorloofd opgenomen in de reglementen (artikel 57). ,,Het is nu aan de aanklager om te kijken wat hij hiermee doet”, aldus de KNVB.

Een woordvoerder van Fortuna kon niet zeggen via welke weg de aanmoedigingspremie van FC Emmen is gekomen. Voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen was niet bereikbaar voor commentaar.