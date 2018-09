Fortuna wil tegen FC Utrecht eerste driepunter sinds 2002

Maarten Pouwels schiet GA Eagles naar derde zege op rij

31 augustus Het jongensboek van Maarten Pouwels krijgt steeds meer hoofdstukken. De 20-jarige aanvaller kwam deze zomer over van SV Dalfsen, een club uit de derde klasse van het amateurvoetbal en vrijdagavond was de lange voetballer beslissend voor GA Eagles in de eerste divisie van het profvoetbal. In de 66ste minuut kwam hij veld in tegen MVV, bij een gelijke stand van 1-1 en binnen vijf minuten tekende de lange aanvaller voor de 1-2.