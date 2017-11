Fosu-Mensah vervangt geblesseerde Tete

'Je staat niet te popelen voor oefenduels maar het blijft Oranje'

6 november Kevin Strootman en Daley Blind zijn nog altijd teleurgesteld dat ze het WK moeten missen. ,,Ja, je moet door. We proberen een frisse start te maken met de jongens'', aldus Blind bij aankomst in hotel Huis ter Duin. Voor Oranje staan twee oefeninterlands zonder waarde op het programma, tegen Schotland en Roemenië die zich evenmin hebben geplaatst voor het WK. Strootman: ,,Wat moeten we daarmee, we moeten ze spelen''. Blind is vooral nog trots dat hij mag uitkomen voor Nederland.