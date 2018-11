Foto's uit een donkere Kuip

Jeff Stans: ‘Telstar heeft ons gepakt op onze zwakte’

18:11 Jeff Stans had er flink de smoor in na de tweede competitienederlaag van Go Ahead Eagles. ,,Ik vind Telstar een heel matige ploeg, maar met hun snelle aanvallers hebben ze ons gepakt op onze zwakte: in de ruimte achter de verdediging”, concludeerde de middenvelder.