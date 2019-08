Foutloos AZ herovert koppositie na zege op tien RKC'ers

De grote man aan de zijde van AZ was niet doelpuntenmaker Oussama Idrissi die het duel voor rust besliste, maar Calvin Stengs. De flegmatieke aanvaller dicteerde het spel van de bezoekers en zette zijn medespelers vaak voor de RKC-doelman. Ook Daan Rienstra zag de kwaliteiten van Stengs. ,,Hij zoekt heel slim de ruimtes op en we kwamen een mannetje te kort op het middenveld om hem goed te verdedigen", zei de RKC-captain tegenover FOX Sports.

Maar het was Idrissi die net als in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard het vizier op scherp had staan. Hij scoorde na ruim een half uur met een bekeken schot om vervolgens op slag van rust de bal hard in het dak van het doel te jagen.

RKC wist net als in de ouverture opnieuw niet te winnen. Maar verloor ook doelman Etienne Vaessen na een botsing met Myron Boadu. De AZ-spits raakte de keeper tegen het hoofd, waarna Vaessen per brancard en onder luid applaus het veld verliet. Kees Heemskerk verving hem.

Rood

,,De tweede helft verdient niet echt de schoonheidsprijs. Maar we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste", zei AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners. Zo heroverde de ploeg van trainer Arne Slot de koppositie zonder ook maar een tegendoelpunt te incasseren. ,,Mijn gevoel na afloop was niet zo heel positief eerlijk gezegd. We staan bovenaan met zes punten, maar dat gevoel had ik niet. De tweede helft was echt niet om aan te gluren.”