Fran Sol haalt opgelucht adem: 'Onvoorstelbaar zoveel geluk ik heb'

Door Wilber Hack

Van Willem II mocht Fran Sol eigenlijk nog niet praten. Maar bij het Spaanse radiostation Cadena Ser deed hij dat wel. ,,Ik ben de gelukkigste man ter wereld’’, zei hij na het horen van het nieuws dat hij ‘schoon’ is. ,,Toen er een zwarte vlek bij mijn testikel werd ontdekt, kreeg ik te horen dat het maar in één van de tien gevallen niet kwaadaardig is. Dan kun je je voorstellen hoe enorm groot mijn vreugde nu is. Die is te groot om echt onder woorden te brengen.’’

De 25-jarige spits van Willem II vertelde gistermorgen voor de training ook graag in Nederland zijn verhaal te willen doen. Maar hij kreeg van de Tilburgse club, die het hield op een statement op de eigen website, geen toestemming. Dat veranderde ook later op de dag niet, toen directie en medische en technische staf zich over het protocol bogen.

Verbazing

Dat Sol tegenover Cadena Ser zo open was, wekte bij Willem II veel verbazing. De Spanjaard vertelde dat hij voor een routinecontrole naar het ziekenhuis ging, omdat hij al een tijdje bezig was om vader te worden. ,,Dan hoor je dat er bij je testikel een zwarte vlek zit, die verwijderd moet worden. Het was mogelijk een tumor. Vanaf dat moment verkeerde ik in grote onzekerheid’’, aldus de Madrileen.

Hij begon aan ‘de langste week’ in zijn leven. ,,Na de ingreep mag je nog dezelfde dag uit het ziekenhuis. Toen begon het lange wachten met de familieleden, die uit Spanje waren overgekomen. Het was een beklemmende onzekerheid. Zin om wat te ondernemen had ik ook niet.’’

Nog voor de uitkomsten van het onderzoek kreeg hij publicaties onder ogen, waarin gesuggereerd werd dat hij kanker zou hebben. ,,Het is keihard om zoiets te moeten lezen, dat er zo gespeculeerd wordt over je gezondheid. Je wilt niet dat je naam aan zo’n ziekte verbonden is, terwijl er op dat moment nog niets zeker is.’’

Steun

De acties met Spaanse vlaggen en spandoeken, die de supporters van Willem II op touw hadden gezet, zorgden voor afleiding in die zware dagen. Sol zegt veel steun te hebben gevonden bij fans, technische staf en directie van de club, die zo met hem meeleefden. ,,Ik ben blij in Nederland te zijn en te voetballen bij de mooiste club van het land’’, zegt hij.



Woensdagmiddag om half zes kreeg hij het verlossende bericht. Terwijl Willem II zich over een officiële verklaring boog, stuurde de Spanjaard uitgelaten berichten de wereld in. ,,Ik heb onvoorstelbaar veel geluk gehad.’’