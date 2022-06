Frank Arnesen volgt doktersadvies en legt voorlopig zijn werkzaamheden bij Feyenoord neer

Door Mikos Gouka



De 65-jarige Deen liep ruim een maand geleden een infectie aan zijn knie op, leek vervolgens succesvol bezig met zijn herstel, maar kreeg toch te maken met een fysieke terugslag. In overleg met de behandelend artsen is besloten dat hij zich de komende maanden volledig op zijn herstel zal richten en niet beschikbaar is voor Feyenoord . ,,Ik doe tijdelijk een stapje terug”, zegt Arnesen zelf.

Voorlopig zal algemeen directeur Dennis te Kloese zich nog nadrukkelijker met het aan- en verkoopbeleid gaan bemoeien. Of er een tijdelijke vervanger naar de Kuip wordt gehaald om het technisch beleid vorm te geven, is onduidelijk.

,,De fysieke gesteldheid van Frank laat het niet toe om de zeker op dit moment veeleisende taken die horen bij de functie van technisch directeur met volle overgave uit te kunnen voeren”, verduidelijkt Te Kloese. ,,Voor hem is het nu essentieel om zijn rust te pakken, zodat hij zich volledig op zijn herstel kan richten. Franks gezondheid is het allerbelangrijkste. We hopen daarom dat hij zo snel mogelijk weer de oude is.’

,,De komende periode gaan we op voetbaltechnisch gebied door op de al ingeslagen weg. Het afgelopen anderhalf jaar heeft Frank met behulp van het scoutingsteam een stevig fundament gelegd op basis waarvan we verder kunnen en willen bouwen. Zij zullen de directie ook de komende tijd blijven ondersteunen. Mede daardoor hebben we het vertrouwen dat we Franks afwezigheid voorlopig goed op kunnen vangen.”

Drukke transferzomer

Dat Te Kloese zich nu voorlopig met transferzaken gaat bezighouden, is min of meer noodzakelijk. Het belooft immers een zeer drukke transferzomer te worden in de Kuip. Na de verkoop van Tyrell Malacia aan Manchester United, al moet de deal nog officieel worden bevestigd door beide clubs, verwacht Feyenoord nog minimaal één speler voor veel geld van de hand te kunnen doen. Daarnaast rekent trainer Arne Slot natuurlijk op een handvol nieuwe spelers om de selectie weer op peil te brengen.

Arnesen en zijn scouts hebben uiteraard de lijstjes klaar en vaak ook al de eerste gesprekken gevoerd, maar spelers daadwerkelijk contractueel vastleggen is uiteraard iets heel anders. Ondertussen moeten spelers die nu nog meetrainen maar niet in de plannen van Slot voorkomen, zoals bijvoorbeeld Mark Diemers en Naoufal Bannis, deze weken door Feyenoord van de hand worden gedaan.

Wanneer Arnesen weer terugkeert bij Feyenoord is afwachten.