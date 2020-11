Frank de Boer haalt Sven Botman bij Oranje

Support Casper Telstar verkoopt 22.500 kaarten voor wedstrijd in leeg stadion

10 november Telstar ontpopt zich opnieuw tot een club die ook sociaal zeer betrokken is. De club uit Velsen-Zuid verkocht voor de wedstrijd van vanavond tegen Go Ahead Eagles al 22.500 kaarten, terwijl er toch echt geen mensen naar binnen mogen in het Rabobank IJmond Stadion.