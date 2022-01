Frank Wormuth en Heracles Almelo na het seizoen uit elkaar: ‘Nee, ik ga niet in op de naam FC Groningen’

Frank Wormuth (61) vertrekt na dit seizoen bij Heracles Almelo. De trainer wil een nieuw avontuur aangaan en is in gesprek met andere clubs. De naam van FC Groningen zingt rond, maar of daar zijn toekomst ligt, wil hij niet zeggen. „Er is nog niets rond.”

Maandagmorgen heeft hij de spelersgroep op de hoogte gebracht van zijn vertrek na dit seizoen. De beslissing om te gaan viel tussen kerst en oud en nieuw. „De helft van de spelers vindt het jammer, de andere helft is blij”, zegt Frank Wormuth met een lach. „Dat is altijd zo, dat is logisch. Sommige jongens maken nu een kans, ik snap dat wel. Daarna ga je over tot de orde van de dag, dat is ook normaal. We hebben andere belangrijke zaken nu: we moeten ons handhaven, punten halen, we staan er niet best voor.”

Hij wil na 3,5 seizoenen Heracles nog graag iets anders proberen. Uit zijn comfortzone stappen, een nieuwe omgeving ontdekken. „Bij de Duitse voetbalbond kwam ik na tien jaar op hetzelfde punt. Ik had het erg naar mijn zin, maar vond het tijd voor iets nieuws en koos voor Heracles. Dat gevoel heb ik nu weer. Ik ben 61 jaar, barst van de energie, nu kan ik nog wat anders doen. De jeugd komt eraan en neemt plekken in. Op een dag ben ik te oud, dat moet ik accepteren.”

FC Groningen?

Wat hij wil voor de komende seizoenen? „Andere taken, me blijven ontwikkelen. Het gaat niet om groter of beter, maar om anders. Een club met andere ambities, waar ik nieuwe impulsen krijg. Ja, mijn zaakwaarnemer is in gesprek met andere clubs, dat mag vanaf 1 januari. Nee, je kunt me nog niet feliciteren, er is nog niets rond en nee, ik ga niet in op de naam FC Groningen.” Op zijn Wikipedia-pagina staat dat hij daar volgend seizoen trainer wordt. „Ik snap dat die naam rondgaat, ik ken Mark-Jan Fledderus, de technisch directeur, goed. Maar dit is fanpraat.”

De trainer heeft sinds zijn komst naar Almelo nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag Europees voetbal wil spelen met zijn team. Dat gaat bij Heracles niet zo snel lukken, is de verwachting. „We maken stappen, maar zo ver zijn we nog niet. Ik heb geen tijd om nog veel jaar te wachten. Toen ik hier kwam, wist ik dat natuurlijk. Ik ken de mogelijkheden van Heracles, daar moet je niet over zeuren.”

Heracles verlaten, zal met weemoed gaan. De club voelt als een veilig thuis. „Het is een heel aangename plek om te werken. Ze geven hier de trainer zekerheid en zeggen niet na drie nederlagen: ‘Doei’. Ze zien het werk van de trainer op het veld en ernaast dagelijks van dichtbij. Ik heb dat vertrouwen altijd gevoeld, vooral in het eerste seizoen. Ik wilde na drie nederlagen al bijna mijn koffer pakken, maar ik mocht blijven. Dat is belangrijk, dat ze achter de trainer staan. Ook in slechte tijden.”

