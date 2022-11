Frank Wormuth is zichzelf niet: trainer van FC Groningen rolt van incident naar incident

Ajax droogt Feyenoord af in Klassieker bij de vrouwen en behoudt perfecte score

Ook de vrouwen van Feyenoord hebben Ajax niet de eerste nederlaag van het eredivisieseizoen kunnen toedienen. De Amsterdammers scoorden in een tijdsbestek van een kwartier driemaal en daarmee was het verschil gemaakt in Rotterdam: 0-4.

6 november