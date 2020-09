Frans Derks (89) deed alles op z’n Frans

Nachtmer­rie voor Maxi Romero: rest van het seizoen uitgescha­keld bij PSV

19:45 Maxi Romero is de rest van dit seizoen uitgeschakeld. De 21-jarige Argentijn heeft donderdag in het duel met NS Mura de gevreesde kruisbandblessure opgelopen. Romero raakte in de zesde minuut van het duel geblesseerd en probeerde het daarna nog even, maar stortte even later ter aarde in de middencirkel.