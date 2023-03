Franse media zien ‘catastrofaal debuut’ Lutsharel Geertruida bij Franse demonstratie tegen ‘zwak’ Oranje

,,Een bijna perfecte avond", zo schrijft L’Équipe. De Franse sportkrant is met name lovend over Kylian Mbappé, de nieuwe captain van het Franse elftal die twee keer trefzeker was. ,,Een aanvoerder die geluk brengt", zo staat er met koeienletters op de cover van vandaag. Het medium zag Frankrijk zich kostelijk vermaken tegen Oranje: ,,Wat is er mooier dan een 4-0, drie maanden na het verdriet van een verloren WK-finale? Deze vrijdagavond in een feestelijk Stade de France amuseerde het Franse team zich tegen een verzwakt en bij vlagen catastrofaal Nederland.”

Bij het weggeven van de cijfers was L’Équipe duidelijk: elke Oranje-speler kreeg een dikke onvoldoende. De zwaarste onvoldoendes waren er voor Lutsharel Geertruida, Jurriën Timber, Memphis Depay en bondscoach Ronald Koeman. Zij kregen allemaal een 2. Alle andere spelers kregen een 3, behalve Nathan Aké. Hij was de minst slechte aan Oranje-zijde met een 4.

De collega's van RMC Sport én Le Figaro spraken allebei over ,,een demonstratie” in het Stade de France: ,,Nederland werd verpletterd. Er is een nieuw tijdperk begonnen met Mbappé als aanvoerder. Er was veel gedoe over de aanvoerdersband, maar Mbappé en Antoine Griezmann lieten zien dat iedereen op één lijn zit. Nederland werd getroffen door een virus en had het water tot aan de lippen staan. Ze hadden niet eens tijd om adem te halen tegen Frankrijk en de Nederlanders vertoonden een defensieve koortsachtigheid waar Mbappé twee keer dankbaar van profiteerde", aldus RMC.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé genoot van de royale zege van Frankrijk op het Nederlands elftal, maar de nieuwe aanvoerder van de Fransen keek na de flitsende start van de EK-kwalificatie al snel weer vooruit. ,,Het pakte in deze wedstrijd allemaal goed uit, maar dit is pas het begin. We moeten ons niet laten meeslepen door de euforie”, zei Mbappé. ,,We wilden onze fans niet teleurstellen. Dit was onze eerste wedstrijd sinds het WK en we wilden doorgaan met waar we gebleven waren, afgezien dan van die finale.”

Bij Le Parisien was er eveneens veel lof voor het duo Mbappé-Griezmann, maar daar vragen zich ook af hoe de strafschoppenreeks was afgelopen in de WK-finale tegen Argentinië als Mike Maignan op doel had gestaan. Hij keerde in de slotfase namelijk een penalty van Memphis Depay. ,,Wat hadden Les Bleus gewonnen met hem? Het is ineens de onverwachte vraag nadat Frankrijk tegen Nederland nog beter was dan op het WK in Qatar.”

De Franse bondscoach Didier Deschamps kreeg meerdere keren de vraag of het een perfecte avond was. Hij stelde dat het in elk geval ,,een leuke avond” was, maar stipte ook de virusuitbraak bij Nederland aan. Bij Foot Mercato spreken ze in elk geval wél van een perfecte avond om het aanvoerdersbandrelletje tussen Mbappé en Griezmann te blussen.

Het Franse medium was net als L’Équipe spijkerhard met de cijfers dat het uitdeelde aan de ,,zwakke” Oranje-internationals. Nathan Aké kreeg een 5, alle anderen een 4 of en 3.Over Ajax-middenvelder Kenneth Taylor werd geconcludeerd dat hij ,,veel te licht is voor een basisplek in Oranje". Geertruida kreeg het laagste cijfer: een 2. ,,Werd opgesteld door de afwezigheid van Matthijs de Ligt, maar de centrale verdediger van Feyenoord beleefde een catastrofaal debuut. Hij maakte verschillende fouten en zijn verkeerde inschatting stelde Mbappé in staat de derde goal te maken. Als rechtsback was hij wat rustiger, maar ook toen maakte hij opnieuw veel fouten.”

