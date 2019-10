Franse scheidsrechter voor Oranje tegen Noord-Ierland

‘Tegen Rusland willen we mooi spelen, maar de winst staat voorop’

17:30 Sarina Wiegman hoopt de aanwezigen in het Philips Stadion dinsdag tegen Rusland een aantrekkelijkere wedstrijd voor te schotelen dan vrijdag in Slovenië. Volgens de bondscoach van Oranje brengt het spelen in eigen land iets extra’s bij haar speelsters naar boven.