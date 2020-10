Fraser de ideale opvolger van Advocaat bij Feyenoord?

Door Mikos Gouka



Er zaten slechts veertien dagen tussen de vraag hoe het aanvalsspel van Feyenoord kon worden beteugeld en het antwoord. Trainer Henk Fraser had gekeken naar een flitsend Feyenoord tegen Willem II, koos voor een derde centrale verdediger en zette met Sparta in de Kuip de zijkanten helemaal dicht. ,,Tactisch gezien deed Sparta het uitstekend’’, zegt Dick Advocaat. ,,Daar hadden we heel veel moeite mee, we weten weer waar we staan.’’



Fraser bleef na afloop zoals gebruikelijk bescheiden. Dat hij als trainer in drie ontmoetingen nog nooit van collega Dick Advocaat verloor, zei volgens de voormalige international weinig. Dat hij net als vorig seizoen in de Kuip een punt pakte met de kleine broer uit Rotterdam-West, was voor hem ook geen reden om zichzelf eens flink op de borst te kloppen. Dat hij complimenten kreeg over zijn tactische keuzes maakte hem vast trots, maar hij liep er niet mee te koop.