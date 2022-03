Fraser na gestaakt duel: ‘Ik vind niet dat ik de problemen van Vitesse moet oplossen’

Pascal van Wijk, algemeen directeur Vitesse, sprak kort nadat duidelijk was dat de wedstrijd was gestaakt duidelijke taal ,,Dit is een zwarte dag voor de Vitesse-familie, de echte supporters en niet voor twee of drie mensen die het verzieken voor de rest. Ik sprak die jongen aan, hij keek wazig uit zijn ogen en praatte Duits, dus die jongen komt hier sowieso niet vandaan. De politie heeft hem aangehouden. Degenen die met bier gooiden zijn in beeld en zij kunnen een lang stadionverbod verwachten. Dit hoort niet bij ons. Wij hebben geen aanhang met zware problemen. Ik ga niet beginnen over corona of andere maatschappelijk problemen, dit hoort gewoon niet op een voetbalveld. Ik ken niet de exacte regelgeving, maar ik we gaan punten cadeau geven. Dat de spelers van Sparta zich niet veilig voelden: dat hebben wij te respecteren.’'

Sparta-captain Adil Auassar sprak zich uit bij ESPN: ,,Ik ben blij dat iedereen heel is. Het was een opeenstapeling van incidenten. Ook een cameraman van ESPN was doelwit. Het is een schande. Met alle respect: als de stewards niet ingrijpen als iemand het veld op komt. Vitesse moet de gasten goed verzorgen, zorgen voor veiligheid. Of we voor zes minuten moeten terugkomen? De straffen in Nederland op en buiten het voetbalveld mogen wel fors hoger komen te liggen.’'

Sparta-coach Henk Fraser was zeer ontstemd over de gang van zaken in Arnhem, maar hield zich in zijn commentaar bij ESPN nog redelijk op de vlakte. ,,Tja, wat moet ik er nog aan toevoegen naast dat dit krankzinnig is? Er komt een supporter het veld op die vervolgens niet worden tegengehouden door een steward, er wordt een aansteker gegooid en je ziet een vuurwerkbom. Ik heb te maken met een ploeg die vecht voor de punten, daar heb ik mee te maken. Als we die zes minuten hadden doorgespeeld, dan waren we in het nadeel geweest. Ik vind niet dat ik de problemen van Vitesse moet oplossen. Het is nu aan de KNVB en aan Vitesse.’'

Vitesse-coach Thomas Letsch baalde uiteraard ook van de volgende incidenten met supporters van zijn club: ,,Ik hoorde dat we aanvankelijk verder zouden spelen, maar later begreep ik dat Sparta niet door wilde. Het is duidelijk uit welke hoek het probleem kwam en ik begrijp ook dat Sparta niet door wilde.’'

Scheidsrechter Rob Dieperink baalde ook van het treurige slot in Arnhem: ,,Als de keeper belaagd wordt door voorwerpen, dan besluit ik om de veiligheid van de spelers te garanderen. De directie van Sparta gaf in overleg van de spelers aan om niet verder te spelen. Dat heeft de doorslag te geven. In loop van komende week zal de KNVB een besluit nemen over de zes minuten die nog gespeeld moeten worden.’'

Het incident zal nu onderzocht worden door de tuchtcommissie van de KNVB. Het onderzoek zal zich richten op de schuldvraag van het incident. Vervolgens zal het bestuur betaald voetbal moeten besluiten wat er met het restant van de wedstrijd gebeurt. Hierbij zijn er drie opties. De tussenstand (0-1) wordt de eindstand, de wedstrijd moet verder worden gespeeld vanaf het moment van staken of de wedstrijd moet in zijn geheel opnieuw gespeeld worden.

