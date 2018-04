Fraser ontslagen bij Vitesse: 'Dit hoort bij het trainerschap'

Henk Fraser is ontslagen bij Vitesse. De coach wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de voorbije weken. De leiding van de eredivisionist uit Arnhem heeft er geen vertrouwen meer in dat onder zijn leiding nog succes wordt geboekt. Assistent Edward Sturing schuift daarom door als hoofdtrainer.

Fraser (51) is allerminst verbaasd over de breuk. Hij lag al enige tijd onder vuur. ,,Dit soort zaken horen bij het trainerschap. Ook hiervan wil ik leren om mezelf door te ontwikkelen als trainer. Ik ben trots om voor Vitesse te hebben mogen werken. Onlosmakelijk zijn de club en ik dankzij een mooi stuk geschiedenis, het winnen van de eerste prijs in de clubhistorie, aan elkaar verbonden. De vreugde van de supporters is wat mij absoluut bij blijft.”



Onder leiding van Fraser won Vitesse vorig seizoen de KNVB-beker. Dat was de eerste prijs in de 125-jarige historie van de club. De Arnhemse club werd ook netjes vijfde in de competitie. Maar in de Gelderse hoofdstad was er weinig krediet. Vitesse worstelde zich al sinds de herfst van 2017 door de competitie. Het voetbal viel tegen. De Europa League eiste zijn tol bij de eredivisionist.



De kritiek vanuit de achterban, richtte zich al snel op de coach.

Rashica weg

Na de winter oogde Vitesse weer fris en was er weinig aan de hand in de hoofdstad van Gelderland. Maar de club verkocht in de laatste dagen van de transferwindow sterspeler Milot Rashica aan Werder Bremen. Dat had zijn weerslag op de prestaties en slagkracht van Frasers formatie. De laatste maanden was de wisselvalligheid weer groot.



De Arnhemse club won dit kalenderjaar van Ajax en Feyenoord, maar verloor ook van ADO Den Haag en Excelsior. De recente reeks tegen FC Utrecht (5-1 verlies), Heracles (0-0), Roda JC (kansloze 3-0 nederlaag) en NAC (1-0 verlies) zorgden uiteindelijk voor hoogspanning bij de eredivisionist.

Crisisberaad

Bij Vitesse volgde na het verlies van zaterdag in Breda crisisberaad. Daarbij schoof bij algemeen directeur Joost de Wit en technisch directeur Marc van Hintum de raad van commissarissen aan. Die bestaat uit de Russen Yevgeni Merkel en Valeri Oyf, op hun post gezet door clubeigenaar Alexander Tsjigirinski, en Henk Parren. De beraadslagingen namen een halve week in beslag en leidden tot de breuk met Fraser.



De coach zelf had wel de steun van de staf en selectie, zo bleek de voorbije week, maar hij stelde de afgelopen dagen al meermaals zich ‘geen enkele illusie’ te maken in Arnhem. Fraser liep niet weg voor zijn verantwoordelijkheid. Angst voor een ontslag had hij ook niet. ,,Zo zit ik niet in elkaar.”

Broze verhoudingen

De breuk komt nu niet als een verrassing. Uiteindelijk waren de verhoudingen in de top bij Vitesse al lange tijd broos. In de herfst bleek dat Fraser zich al tijden ergerde aan bemoeienissen van de Russische commissarissen. Die wilden inspraak in de opstelling en voetbalwijze. Daarop vertrok technisch directeur Mohammed Allach naar Maccabi Haifa. Zijn positie werd overgenomen door Van Hintum.



Fraser kondigde in de winter zijn vertrek aan. Enkele weken geleden tekende hij een tweejarig contract bij Sparta. Uitgerekend de Rotterdamse club is de eerstvolgende tegenstander van Vitesse in de competitie.

Edward Sturing