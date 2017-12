Fraser: We hebben onszelf tekort gedaan

Stef Nijland: Honderd keer invaller in de eredivisie in tien jaar

23 december Stef Nijland kwam vrijdagavond in het veld voor Erik Israelsson bij PEC Zwolle, op bezoek bij ADO Den Haag. Daarmee bereikte hij een dubieuze mijlpaal, want het was de 100ste invalbeurt van Nijland in de eredivisie.