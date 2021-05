Fred Grim maakt overstap van RKC naar Willem II: ‘We streven aanvallend en verzorgd voetbal na’

Na de directe handhaving van RKC Waalwijk in de eredivisie is Willem II concreet geworden. In goed overleg heeft RKC Waalwijk besloten Fred Grim de ruimte te geven, wat na akkoord van alle partijen heeft geresulteerd in deze transfer. De voormalig doelman van Ajax en Cambuur (tussen 1986 en 2002) was sinds 2004 al trainer bij Jong Ajax, Sparta (assistent), Almere City, Jong Oranje, Oranje (assistent en interim-bondscoach) en Sparta.



,,RKC Waalwijk is erkentelijk voor wat Fred Grim in zijn tijd bij de club heeft neergezet en bereikt. Na een bijzondere promotie, een half afgemaakt seizoen en een knappe handhaving zal Fred altijd een bijzonder plekje innemen in de historie van RKC Waalwijk en daar zijn we hem heel dankbaar voor. We wensen hem veel succes in zijn verdere trainerscarrière.”