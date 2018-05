Fred Rutten terug bij FC Twente als adviseur RvC

Fred Rutten is na 10 jaar terug bij FC Twente. Hij krijgt een adviseursrol in de Raad van Commissarissen van de club. Rutten en Twente waren daar al een tijdje over in gesprek. Vrijdagmiddag werd het licht door alle partijen op groen gezet. Rutten is op dit moment trainer van Maccabi Haifa in Israël.

,,Ik heb gezegd dat ik club graag wil helpen als ze me er om vragen'', aldus Rutten. ,,Onlangs was dit het geval en in gesprekken met de club is dit daaruit voortgekomen. Op deze wijze kan ik helpen.''

Erik Velderman, algemeen directeur is blij met de komst van de ervaren oefenmeester. ,,Het is mooi voor de club dat Fred Rutten ons wil adviseren in de RvC. Fred Rutten is met zijn kennis en ervaring welkom. We hebben de afgelopen tijd met Fred gesproken over in welke rol dat bij FC Twente zou kunnen. Hij heeft aangegeven bij zijn huidige club Maccabi Haifa te blijven als zij zich zouden handhaven en dat is gebeurd en Fred is een man van zijn woord. De fysieke afstand zien wij niet als een probleem.”

Trainer

Na zijn spelersloopbaan werd hij in Enschede assistent-trainer en in 1999 tot aan 2001 was hij hoofdtrainer. In 2001 won hij met Twente de KNVB beker. Daarna vertrok hij naar PSV. FC Twente haalde Fred Rutten in 2006 terug bij de club. De club kende toen twee zeer succesvolle seizoenen: FC Twente eindigde als vierde en als tweede in de competitie, waarbij plaatsing voor de voorrondes van de Champions League werd afgedwongen. Rutten wordt alom gezien als de trainer die het fundament legde onder het kampioenschap van 2010.