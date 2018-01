Fred Rutten vervolgt loopbaan in Israël bij Maccabi Haifa

Rutten staat morgen al bij de club op het veld. De 55-jarige oefenmeester werd ook lange tijd in verband gebracht met het technisch directeurschap van de KNVB. ,,Er is ook contact geweest, maar ik heb laten weten dat ik nog op het veld wil staan", aldus Rutten.



Maccabi Haifa maakt een lastig seizoen door, maar is een grote naam in het voetbal in Israël. Het is een van de grootste clubs van het land. Mo Allach is er sinds kort technisch directeur. Rob Maas is er op dit moment interim-trainer.