Frenkie de Jong debuteert in voorselectie Oranje bij afscheid Sneijder

Koeman nam 34 spelers op in de voorlopige selectie. De vriendschappelijke interland tegen Peru in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam - de eerste in het nieuwe seizoen - staat voornamelijk in het teken van het afscheid van recordinternational Wesley Sneijder, die tijdens zijn 134ste interland afzwaait. Uiteraard is ook hij geselecteerd.



Sneijder kondigde op 4 maart na overleg met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman zijn afscheid bij het Nederlands elftal aan. Hij debuteerde op 30 april 2003 in Oranje en bereikte met het team in 2010 de finale van het WK in Zuid-Afrika. In 2014 won hij met Oranje op het WK in Brazilië brons.



Het duel met wereldkampioen Frankrijk, enkele dagen na het treffen met WK-deelenemer Peru, betekent voor de Haantjes de eerste interland sinds de WK-finale van vorige maand tegen Kroatië.