Frenkie de Jong heeft advies voor aanvallers Oranje

De Jong, die maandag op de training met het Nederlands elftal veel afwerkvormen deed, maakte zelf tot dusverre één doelpunt voor Oranje, in de gewonnen uitwedstrijd tegen Duitsland in de EK-kwalificatie in 2019 (2-4). ,,Ik ben niet per se in een positie bij het Nederlands elftal dat ik doelpunten moet maken. Als iedereen maar voorin gaat lopen, worden de ruimtes juist kleiner en wordt het moeilijker om te scoren. Als we als team maar veel doelpunten maken. Natuurlijk vind ik het leuk zelf te scoren, maar dat is niet mijn doel voor morgen.”