Frenkie de Jong met grote glimlach naar Oranje: 'Was heel mooie week'

,,De Champions League, daar wil je natuurlijk in voetballen", stelde De Jong. ,,En natuurlijk hadden we zwaarder kunnen loten. Maar het is ook niet zo dat we zo maar even tweede in de poule worden. Bayern München is de favoriet, maar ook Benfica heeft de afgelopen jaren meer bewezen dan Ajax in de Champions League. Zo eerlijk moet je wel zijn."



,,Maar wij kunnen ook heel aardig voetballen", zei De Jong na vier doelpunten in het Gelredome. Hij had zelf een aardig aandeel in de derde treffer. Het was al knap dat De Jong de bal nog binnen kon houden. Hij wist echter ook nog David Neres te bereiken die Tadic een bijna niet te missen kans schonk.