Frenkie de Jong over hectische transferperiode: ‘FC Barcelona heeft eigen ideeën en ik ook, soms botst dat’

Frenkie de Jong is altijd ,,redelijk rustig” gebleven tijdens de afgelopen transferperiode waarin veel om hem te doen was. Hij wilde graag bij FC Barcelona blijven terwijl Manchester United de Nederlander graag wilde inlijven. ,,Ik wist wat ik wilde en mijn mening veranderde niet", zei De Jong op de persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel met Polen.

Blijven bij FC Barcelona of een transfer naar het Manchester United van coach Erik ten Hag? De Jong wist zelf al snel wat hij wilde deze zomer. Toch bleef hij de gemoederen flink bezig houden, want Barça zou naar verluidt van hem af willen om op die manier te bezuinigen op zijn salaris. ,,Het is nu een stuk rustiger dan de afgelopen transferperiode, maar ik had zelf altijd duidelijk wat ik wilde. Daarom kon ik rustig zijn, maar er was inderdaad veel rumoer. Er gebeurde veel, maar ik wilde blijven.”

De Jong kon naar eigen zeggen niet in detail treden over de afgelopen transferzomer: ,,De club heeft soms eigen ideeën en ik ook. Soms botst dat met elkaar, maar in principe is het altijd prima gegaan", aldus de Barça-middenvelder, die tegen Polen tegenover teamgenoot Robert Lewandowski komt te staan. Of hij zijn verdedigers nog tips heeft gegeven?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Nee, dat advies krijgen ze wel van de staf. We hebben heel ervaren en goede verdedigers dus ik denk dat ze wel weten hoe ze tegen dit soort spitsen moeten spelen. Als team moeten we hem zo min mogelijk in scoringspositie krijgen. Hij is een van de beste spelers ter wereld en scoort veel voor ons. Ik ben heel blij dat we hem als spits hebben bij FC Barcelona", aldus De Jong.

Over de duels met Polen en België: ,,Het is een Nations League-duel, we willen eerste worden, maar het zijn ook mooie meetmomenten voor het WK", zei De Jong, die ook sprak over wedstrijdritme: ,,Het verschilt per speler, maar over het algemeen is het lekker om veel wedstrijden te spelen. Als je minder speelt, merk je dat vooral in het fysieke gedeelte. Het is niet dat je ineens niet meer kan voetballen. Ik probeer hier en bij FC Barcelona hard te werken om nog fitter te worden en beter in vorm te komen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.