Frenkie en Memphis vinden optreden Oranje ‘kinderachtig’: ‘Nu in een lege Kuip, vreselijk’

SamenvattingMet het gezicht op onweer kwam Frenkie de Jong na het gelijkspel van het Nederlands elftal bij Montenegro (2-2) de kleedkamer van het Gradski-stadion van Podgorica uitlopen. ,,Dit was zo onnodig”, mopperde hij. ,,Echt kinderachtig hoe we dit hebben weggegeven.”

Oranje leek hard op weg naar het WK in Qatar, met een voorsprong van 2-0. Een zege op Montenegro was voldoende voor een terugkeer op het hoogste podium, na het verrassende gelijkspel van Noorwegen eerder op zaterdag tegen Letland (0-0). Maar in de slotfase ging bijna alles fout voor Oranje. Ilija Vukotic tekende in de 82e minuut voor de 1-2 en Nikola Vujnovic profiteerde 4 minuten later van onzeker ingrijpen van Daley Blind (2-2).

Frenkie de Jong was bij de 1-2 al gewisseld, net als Donyell Malen, Arnaut Danjuma Groeneveld, Georginio Wijnaldum en Stefan de Vrij. Hij zag vanaf de zijkant hoe Oranje ineen stortte. ,,Ik vond ons de hele wedstrijd al niet heel goed spelen”, zei hij.



,,We leden te veel balverlies en waren slordig. Maar bij de 0-2 had het gedaan moeten zijn. We zijn geen ploeg die de ballen het stadion uitschiet. Maar we hadden de bal wel in de ploeg moeten houden. Ik miste bij de 1-2 ook een beetje persoonlijkheid. We lieten het te ver komen.”

Oranje heeft nu dinsdag een gelijkspel nodig voor een rechtstreeks ticket voor het WK in Qatar. ,,Dat kan natuurlijk nog steeds”, zei De Jong. ,,We moeten in een lege Kuip spelen, maar ik zie het toch nog steeds als een thuiswedstrijd. Nu moeten we dinsdag het WK maar veiligstellen.”

,,Natuurlijk is dit geen goede wedstrijd", verzuchtte Memphis Depay voor de camera's van de NOS. ,,Ja, hier ga je van zuchten. We doen onszelf tekort, de fans hier en ook de mensen thuis.” De aanvaller, goed voor twee goals, vond ‘het superdom’ van het Nederlands elftal dat een 2-0 voorsprong werd weggegeven. ,,Je moet gewoon hetzelfde blijven doen als je voorstaat. Je doet toch iets goed op dat moment. We moeten op zoek gaan naar die derde.”

Captain Virgil van Dijk stelde juist dat Oranje meer verdedigend moest denken na Memphis’ tweede treffer. ,,Ik snap dat hij dat zegt. Het is vanzelfsprekend dat je de balans moet bewaken. Maar we moeten gewoon voetballen. De laatste twintig minuten ging alles breed. Kinderlijk hoe we de ballen verliezen en worden weggecounterd.”

Dinsdag krijgt Oranje een tweede kans. ,,Een lege Kuip: vreselijk. We weten wat ons te wachten staat. Ik ga er vanavond nog eens over nadenken. De knop moet om.”

Volledig scherm Memphis Depay na de wedstrijd tegen Montenegro. © Pro Shots / Marcel van Dorst Volledig scherm Frenkie de Jong. © ANP