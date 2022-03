Frenkie over speelwijze Oranje: ‘Met drie man achter je heb je wat meer zekerheid om vooruit te kunnen spelen’

Frenkie de Jong bloeide zichtbaar op de laatste maanden, als een van de weinige sleutelspelers in de Oranje-selectie van Louis van Gaal. Ook in het nieuwe systeem krijgt de middenvelder van Barcelona – uiteraard – een sleutelrol.

Ook Frenkie de Jong (24) hoorde tot voor kort bij het clubje Oranje-internationals in last, toen nog bij een worstelend en onrustig FC Barcelona. Maar waar sleutelspelers als Georginio Wijnaldum en Memphis Depay het sinds de laatste interlandperiode in november alsmaar moeilijker kregen bij hun clubs, bloeide De Jong wél nadrukkelijk op.

,,We zijn als team beter gaan spelen bij Barcelona. Daardoor ben ik ook beter gaan spelen’’, aldus De Jong over de opmars van Barça onder trainer Xavi, met de 0-4 overwinning op Real Madrid als meest tastbare bewijs. ,,We hebben ook meer opties dan in de maanden hiervoor. De nieuwe spelers voegen kwaliteit toe. Dat maakt het makkelijker. Ook voor mij. We hebben veel vertrouwen nu, het spel wordt steeds beter.’’

Dat biedt ook enig comfort voor Louis van Gaal. De bondscoach zal ook constateren dat veel van zijn vaste waarden niet in de beste periode van hun carrière zijn beland. Want uiteraard is De Jong ook in de nieuwe speelwijze, door Van Gaal ‘1-3-4-1-2’ gedoopt, een vaste waarde. In de kwalificatiereeks was hij vaak de enige controlerende middenvelder, nu krijgt hij een adjudant aan zijn zijde, mogelijk Teun Koopmeiners.

,,We maken stappen in het nieuwe systeem’’, constateerde De Jong over de afgelopen trainingsdagen in Zeist, op weg naar de oefeninterland van zaterdag tegen Denemarken. ,,De spirit is goed en ik denk ook echt dat deze speelwijze ons beter kan maken.’’

De Jong functioneerde zelf vaak prima met drie verdedigers in zijn rug, onder meer in de derde interland onder de vorige bondscoach Frank de Boer, destijds tegen Italië in Bergamo. ,, Het klopt wel dat je met drie man achter je wat meer zekerheid hebt om vooruit te kunnen spelen. Dat kan fijn zijn’’, aldus De Jong. ,,Maar uiteindelijk bepaal ik vooral zelf of ik goed speel of niet.’’