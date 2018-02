Friday bezorgt Sparta eerste zege onder Advocaat

Sparta maakte voor eigen publiek een einde aan een serie van acht nederlagen op rij in de eredivisie. De hekkensluiter heeft nog maar twee punten minder dan de ploegen boven zich.



Willem II heeft nog maar drie punten meer dan Sparta. De kersverse halvefinalist in de KNVB-beker wacht al zeven duels op een zege in de eredivisie. Vooral Wijnaldum mocht zich aanrekenen dat Willem II ook onderuit ging bij Sparta. De verdediger wilde na 22 minuten terugspelen op zijn eigen doelman maar zag Friday over het hoofd. De huurling van AZ profiteerde dankbaar en scoorde voor het eerst voor Sparta.



Willem II stelde teleur op het Kasteel en maar hield dankzij Mattijs Branderhorst tot het laatste fluitsignaal uitzicht op een punt. De doelman redde knap op een inzet van Sander Fischer en bleef in de slotfase ook overeind toen Dabney dos Santos alleen op hem kwam aflopen.