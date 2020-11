Fris RKC laat eredivisiekelder achter zich door winst bij FC Twente

SamenvattingVrijwel alle kenners waren het er voorafgaand aan het seizoen over eens. RKC was de gedoodverfde degradatiekandidaat nummer één. Hoe anders is de situatie nu. Na de 0-2 overwinning op FC Twente van vanavond, zijn de Brabanders in elk geval eventjes medekoploper van het rechterrijtje.

Of RKC zich uiteindelijk zal veilig spelen valt nog te bezien. Maar in tenminste één aspect hebben de Brabanders een voorsprong op veel andere ploegen in de kelder van de eredivisie: het frisse voetbal. Dat bleek ook vrijdagavond in Enschede, waar het elftal van Fred Grim met name in de eerste helft indruk maakte en uiteindelijk verrassend met 0-2 won bij FC Twente.

Vermaak. Plezier. Voetballen met een positieve spelopvatting. Het zijn ingrediënten waarmee RKC sinds de competitiestart geregeld lof, maar weinig punten oogstte. Welgeteld één overwinning behaalden de Waalwijkers, die afgelopen seizoen dankzij hulp van Moeder Natuur aan degradatie naar de eerste divisie ontsnapten.



In dat opzicht was de overwinning in de Grolsch Veste er een die vertrouwen zal wekken bij Grim. Zijn elftal beloonde een prima optreden nu eindelijk eens met drie verdiende punten. Mede met dank aan het onmachtige FC Twente, dat via onder anderen spits Halil Dervisoglu geen raad wist met de spaarzame kansen.

Uitstekend voorwerk Ola John

RKC toonde zich veel efficiënter dan de Tukkers, het seizoen zo knap gestart met achttien punten uit de eerste negen wedstrijden. Na uitstekend voorwerk van voormalig FC Twente-speler Ola John zorgde Cyril Ngonge voor het openingsdoelpunt namens de bezoekers. Nog voor de pauze prikte Finn Stokkers een tweede Brabantse treffer binnen, nadat de van Ajax gehuurde Kik Pierie de mist in was gegaan tijdens de opbouw. Pierie speelde sowieso dramatisch en kwam een kwartier voor tijd goed weg toen een charge op Stokkers slechts met geel bestraft werd.

RKC-coach Grim? Die leek zich nauwelijks druk te maken, ook niet nadat Richard van de Venne dé kans op een derde treffer onbenut had gelaten in Enschede. Geduldig nam de coach nog maar eens een slokje van zijn waterflesje, terwijl de stadionklok in het voordeel van zijn ploeg verder tikte.

Om zijn armen direct na afloop van het eenzijdige duel vervolgens triomfantelijk de lucht in te steken. Dankzij de 0-2 overwinning zijn de Brabanders in elk geval eventjes medekoploper van het rechterrijtje. En zo lonkt, met de thuiswedstrijd tegen VVV van volgend weekeinde in het verschiet, misschien wel een nieuw ‘Wonder van Waalwijk’.

