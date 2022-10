GA Eagles doet tegen Helmond Sport wat het moet doen en bekert verder

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles heeft zich in de beste traditie van de laatste paar seizoenen betrekkelijk eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB-beker. Drie doelpunten in de eerste helft bleken reeds voldoende om eerstedivisionist Helmond Sport af te schudden op een avond waarbij de Deventer supporters hun steun betuigden aan aanvoerder Bas Kuipers. Het werd 3-1.

Bij GA Eagles ontbraken Erwin Mulder, Federico Mattiello en Evert Linthorst - net als zaterdag tegen Heerenveen - vanwege blessures. Het elftal was verder op liefst zes plekken gewijzigd door trainer Hake. Gerrit Nauber had zijn eerste basisplaats dit seizoen centraal achterin, naast Jay Idzes. Jose Fontan keerde terug in het elftal als linksback op de plek van Bas Kuipers, die vanwege de intussen bekende trieste prive-omstandigheden het duel aan zich voorbij liet gaan. Ook Bobby Adekanye was er niet bij.

Verder verschenen Tesfaldet Tekie, Rashaan Fernandes, Sylla Sow en Finn Stokkers aan de aftrap. Enric Llansana, Oliver Edvardsen, Isac Lidberg en Jamal Amofa begonnen vanaf de bank. Bij Helmond Sport in de basis oud-Eagle Elmo Lieftink.

Eerbetoon

Na een fraai eerbetoon voor Bas Kuipers en zijn familie begon de wedstrijd uitstekend voor GA Eagles. Al in de zevende minuut was daar de 1-0 van Jay Idzes. Die raakte de bal niet eens goed nadat hij die uit een corner had ontvangen van Philippe Rommens, maar de stuit die in zijn schot zat, was Mike Havekotte kennelijk te machtig.

Fraaie goal

Zoals het spel van GA Eagles heel Helmond Sport te machtig was in de eerste helft. De bezoekers uit Brabant, niet voor niks voorlaatste in de Keuken Kampioen Divisie, hadden weinig te vertellen in Deventer. De verdubbeling van de score naar 2-0 door een fraaie goal van Rommens - van afstand het doel in gekruld - was niet meer dan terecht. Rashaan Fernandes was bij GA Eagles toen al uitgevallen met een blessure, en vervangen door Martijn Berden.

Snel antwoord

Helmond Sport had wel een snel antwoord paraat via Hakon Lorentzen. Die bracht Helmond Sport verrassend snel na de 2-0 terug in de wedstrijd door lankmoedig uitverdedigen van de thuisploeg. Veel hadden de bezoekers niet aan die goal, nog voor rust zette Sow GA Eagles op 3-1 na een vrije trap van Rommens en een carambolage met Havekotte.

GA Eagles ging na rust op jacht naar meer goals, maar zag Helmond Sport ook zo nu en dan gevaarlijk worden. Nadat in de 61ste minuut het You’ll Never Walk Alone door de Adelaarshorst had geschalmd - wederom als steunbetuiging aan Bas Kuipers - was Berden met een schuiver voorlangs het dichtst bij een vierde Deventer doelpunt.

Volledig scherm Bas Kuipers (geruite jas) vindt steun bij medespelers en supporters in moeilijke tijden. © Pro Shots / Erik Pasman

Wissels

Lidberg, Edvardsen en Markelo mochten het de laatste 20 minuten nog proberen in de frontlinie bij GA Eagles. De ploeg van Hake wilde er graag nog eentje bij schieten voor het vertrouwen en voor de fans. Deijl trof de paal. Een treffer zat er niet meer in, maar net als de voorbije drie seizoenen kende GA Eagles weinig moeilijkheden om de tweede ronde van het bekertoernooi te halen.

KNVB-beker, eerste ronde:

GA Eagles - Helmond Sport 3-1 (3-1). 7. Jay Idzes 1-0, 34. Philippe Rommens 2-0, 37. Hakon Lorentzen 2-1, 43. Sylla Sow 3-1. Scheidsrechter: Van den Kerkhof. Gele kaart: Chacon, Dassy (Helmond Sport). Toeschouwers: 8.123.

GA Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Idzes, Fontan; Tekie, Rommens (82. Llansana), Willumsson (69. Edvardsen), Fernandes (21. Berden); Sow (82. Markelo), Stokkers (68. Lidberg).

