GA Eagles stunt na late strafschop ook bij FC Twente en verlengt ongeslagen reeks

wedstrijdverslagEn weer kan Go Ahead Eagles een topprestatie bijschrijven in het seizoensboek dat toch alweer aardig begint uit te puilen van de verrassingen. Voor de achtste keer op rij bleef de ploeg ongeslagen. Ook FC Twente kreeg de Deventenaren in een uitverkochte Grolsch Veste niet klein. Een sterke tweede helft leverde GA Eagles een punt op: 1-1.

Bij Go Ahead Eagles geen enkele verrassing in de opstelling, en waarom zou trainer Rene Hake ook? Zijn ploeg was intussen al zeven wedstrijden op rij ongeslagen, wist vorige week verdiend te winnen van Excelsior. De zekerheden zijn langzaam maar zeker in de formatie geslepen.

Die zekerheden ten spijt, had GA Eagles het de eerste 45 minuten bijzonder zwaar in Enschede. FC Twente dicteerde, was continu dreigend. GA Eagles hield de bal amper in de ploeg. Het was te danken aan doelman Jeffrey de Lange dat de achterstand niet groter was dan een doelpunt. De sluitpost redde met de voet op een inzet van Gijs Smal.

Even daarvoor was Twente wel (verdiend) op 1-0 gekomen vanaf elf meter. De VAR beoordeelde een handsbal van Bas Kuipers als voldoende voor een strafschop. Ricky van Wolfswinkel maakte oog in oog met De Lange geen fout. Verder had Twente wel heel veel de bal, maar was het slordig zodra het doel van GA Eagles in beeld kwam.

GA Eagles kreeg zelf vlak voor rust eigenlijk de eerste echte kans(en) van de wedstrijd. Bobby Adekanye dwong met een aardig schot een hoekschop af, waarna Willum Willumsson bij de tweede paal zowaar bijna leek binnen te koppen. De bal ging net naast. Verder had GA Eagles in het eerste bedrijf nergens recht op.

Twente ging na rust vrolijk verder met aanvallen en weer was De Lange - met een redding op inzet Brenet - belangrijk voor GA Eagles. De ploeg van Hake bleef met slechts een doelpunt achter in elk geval in de wedstrijd. Na een uur spelen voerde Hake wel een driedubbele wissel door voor meer aanvallende impulsen: Sow, Tekie en Stokkers in de ploeg voor Adekanye, Linthorst en Lidberg.

Het had wel direct effect, want GA Eagles was ineens veel brutaler, terwijl Twente steeds verder terug moest. Stokkers en Sow werden in scoringspositie gebracht, maar de thuisploeg hield stand achterin. GA Eagles kwam zelf verdedigend niet meer in echt grote problemen en zette de thuisploeg in de slotfase zelfs met de rug tegen de muur.

De achterhoede van Twente leek stand te houden, totdat invaller Luca Everink zich in de 90ste minuut vergreep aan Willumsson. Bal voor de tweede keer in de wedstrijd op de stip, Willumsson nam zelf en faalde niet: 1-1.

Het punt was op basis van de tweede helft zeker verdiend. Twente liet de teugels te veel vieren en GA Eagles liet daarna zien dat het zelf ook heel aardig kan voetballen. Met alleen nog de thuiswedstrijd tegen Vitesse voor de boeg voordat het WK begint, lijkt GA Eagles met een zeer voldaan gevoel aan de pauze te kunnen beginnen.

FC Twente - Go Ahead Eagles 1-1 (1-0). 34. Ricky van Wolfswinkel 1-0 (strafschop), 90+2. Willum Willumsson 1-1 (strafschop). Scheidsrechter: Manschot. Gele kaart: Hilgers, Pröpper, Zerrouki (Twente), Adekanye, Stokkers, Sow (GA Eagles). Toeschouwers: 30.000.

GA Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes (87. Nauber), Kuipers; Linthorst (60. Tekie), Rommens (87. Fernandes), Willumsson, Edvardsen; Adekanye (60. Sow), Lidberg (60. Stokkers)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.