Gakpo en Malen schieten PSV in slaapverwekkende vertoning voorbij VVV

Het was een draak van een wedstrijd, maar PSV deed zondagmiddag met een 0-2 overwinning wél wat het moest doen bij degradatiekandidaat VVV-Venlo. En dus hebben de Eindhovenaren de tweede plek weer in handen.

De frustraties van eredivisie-topscorer Georgios Giakoumakis sprongen aanvankelijk nog het meest in het oog in De Koel. De spits van VVV voelde zich machteloos, zoals heel VVV-Venlo in een vertrouwenscrisis verkeert na liefst tien competitienederlagen op rij. Dat PSV zondag de drie punten op zou gaan halen in Venlo leek dus een ABC’tje. En dat werd het uiteindelijk ook.

Boscagli krijgt weer de voorkeur

PSV hoefde zich daarvoor nauwelijks in te spannen, het enige dat VVV deed was tegenhouden in een soort van 5-2-2-1-formatie. Toch wist PSV de Venlose muur vrij snel te slechten; nadat Eran Zahavi eerst nog naast schoot, was het na een klein kwartier wél raak voor de ploeg van Roger Schmidt. Olivier Boscagli, die als middenvelder weer de voorkeur kreeg boven Ibrahim Sangaré, gaf een splijtende pass die via Donyell Malen bij Cody Gakpo kwam. Die laatste schoot raak: 0-1.

Volledig scherm Cody Gakpo opende de score namens PSV. © ANP

PSV speelde in een té laag tempo om de wedstrijd voor rust al op slot te gooien, het was toch al een slaapverwekkende vertoning in Venlo, ook al omdat de degradatiekandidaat vooral speelde om de schade zoveel mogelijk te beperken. VVV was het meest tevreden met de 0-1 ruststand.

Malen verdubbelt voorsprong

Ook in de tweede helft was het eenrichtingsverkeer richting het Venlose doel. En opnieuw wist PSV relatief snel te scoren; na een klein uur legde Denzel Dumfries de bal terug op Malen, die zo zijn zeventiende eredivisietreffer van het seizoen maakte: 0-2. Diezelfde Malen had ook nog de 0-3 moeten maken, maar hij schoot vlak voor het doel mis. Dus bleef het bij een schamele 0-2.

Volledig scherm Donyell Malen was met een doelpunt en een assist belangrijk voor PSV in Venlo. © Pro Shots / Thomas Bakker

En dus heeft PSV de tweede plek weer heroverd op AZ, dat zaterdagavond zelf al met 2-0 won van Sparta Rotterdam. De Eindhovenaren hebben evenveel punten, maar een beter doelsaldo dan AZ (+34 tegenover +28). Al liet PSV in Venlo ook een kans liggen om dat doelsaldo nóg verder op te vijzelen.

