Gakpo in Oranje? Schmidt is lovend: ‘Hij kan een internationale topspeler worden’

,,Hij heeft de potentie om uit te groeien tot een heel complete speler”, aldus de trainer van PSV. ,,Hij is fysiek sterk en hij is betrouwbaar. Maar niet al zijn taken voelen nog als een automatisme, maar daar kun je aan werken. Je moet natuurlijk altijd het totale plaatje bekijken, niet alleen zijn laatste wedstrijd. Maar als hij de juiste houding heeft, kan hij een internationale topspeler worden.”

Dinsdagavond was Gakpo de grote man bij Jong Oranje, dat zich mede dankzij de twee doelpunten en een assist van de PSV’er ten koste van Jong Hongarije (6-1) verzekerde van een vervolg op het EK voor jeugdspelers. Mogelijk dat Gakpo zich in de kijker heeft gespeeld van Frank de Boer, die hem nog kan selecteren voor het EK van Oranje. Schmidt en De Boer hebben daar overleg over gehad, vertelde Schmidt vrijdag.

,,Wij hebben het inderdaad over hem gehad; of hij op den duur een optie zou zijn voor Oranje. Of hij klaar is voor het EK, dat is het besluit van De Boer en zijn staf. Er is veel concurrentie, maar hij draait een goed seizoen. Daarom kwam zijn blessure in aanloop naar de toppers ook zo slecht uit”, aldus Schmidt. ,,Maar er zijn meer factoren. Gaat hij spelen op het EK? Zo niet, dan is het jeugd-EK voor hem misschien wel beter. Ik denk dat dat ook heel goed voor hem kan zijn; om daar de ploeg bij de hand te nemen.”