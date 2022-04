Gakpo kan na reserverol starten tegen Leicester City: ‘Moet ook naar medisch team luisteren’

Hij kon tegen FC Twente eigenlijk maar 20 minuten spelen, maar tegen Leicester City is Cody Gakpo - mits er niets geks gebeurt - er vanaf de aftrap bij. De Eindhovenaar is gretig, ook al omdat PSV een ploeg uit de Premier League treft. ,,Ik ben fit en kan 90 minuten spelen. Maar dat is aan de trainer.”

Er was nogal wat te doen om de reservebeurt van Gakpo tegen FC Twente. Dat de beste aanvaller van PSV niet kon starten, maar na rust wél in kon vallen, wekte discussie op. Gakpo gaf in aanloop naar het duel met Leicester City een inkijkje in de keuze van trainer Roger Schmidt: ,,Je moet ook naar het medisch team luisteren, ik zou 20 minuten kunnen spelen of niet invallen. Maar het liep totaal anders en dus kwam ik erin met de rust. Zo ging het.”

Vijf dagen later is Gakpo fit genoeg om te starten. En dat tegen een ploeg uit de Premier League, een competitie waar de Eindhovenaar best weleens kan gaan spelen: Arsenal wil ver gaan om de aanvaller in de zomer binnen te halen. ,,De Premier League is een mooie competitie, vanwege de hoge intensiteit van spelen en de goede teams. Het is een van de beste competities die er is”, zei Gakpo, die niet per se extra gemotiveerd is omdat ze hem vanuit Groot-Brittannië volgen. In de krant the Sun spraken ze zelfs over ‘Code Red’, vanwege Gakpo's goals en assists.

Focus

Gakpo ‘probeert totaal niet bezig te zijn’ met de belangstelling van clubs uit het buitenland. ,,Ik ben bezig met de wedstrijden die we nog hebben met PSV en er komen nog een paar hele mooie wedstrijden aan. Ik zou ook wel wat willen winnen, daar ligt voor mij meer de focus op dan op een eventuele transfer”, benadrukte Gakpo ferm.

Het moge duidelijk zijn dat PSV, wil het een kans maken tegen Leicester City, vanaf de aftrap scherp moet zijn. En dus niet net als tegen FC Twente: toen stond het binnen 25 minuten al 3-0. ,,We moeten proberen het gevoel van de tweede helft door te trekken: dat we terugkomen na zo'n achterstand is iets om op voort te borduren. Voor rust waren we niet scherp en leverden we niet, dat moet tegen Leicester anders. Dat is een hele goede ploeg.”