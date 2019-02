Gakpo kijkt uit naar Feyenoord: ‘Dé wedstrijd van mijn jeugd was die 10-0’

Stille kracht Roland Baas verjaagt vloek uit Adelaars­horst

10:17 Taakbewust, solide en onverstoorbaar. Roland Baas (22) is niet de meest opvallende speler van Go Ahead Eagles. Maar gelet op de voorgeschiedenis met linksbacks in Deventer, is dat juist een compliment waard. ,,Mij maak je de pis niet lauw.”