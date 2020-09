Gakpo schiet PSV naar zwaarbevochten zege in Groningen

PSV heeft bij de competitie-ouverture in Groningen een belangrijke driepunter gepakt. Trainer Roger Schmidt zag zijn ploeg met 1-3 zegevieren, na een duel waarin de Eindhovenaren meestentijds de controle hadden. Voor rust was dat meer het geval dan na de thee, want in een aantal fases moest PSV ook terug en kreeg het team van Danny Buijs ook kansen.

In Groningen had Arjen Robben graag willen schitteren, maar aan zijn droom om een mooie comeback te realiseren, kwam snel een einde. Na zo’n 29 minuten moest de vedette van weleer naar de kant met ogenschijnlijk een spierblessure. Robben wist meteen hoe laat het was, trok zijn shirt uit en ging van het veld.

PSV pakte voor rust via Cody Gakpo een terechte voorsprong. Hij schoot laag en hard binnen in de linkerhoek. Daarvoor waren er al meer kansen geweest voor PSV, via onder anderen Donyell Malen en Mauro Júnior. Hij had in de basisopstelling de voorkeur gekregen boven Mohamed Ihattaren, die na rust inviel.

Gepruts

Door gepruts van keeper Yvon Mvogo liep PSV tegen de gelijkmaker van FC Groningen aan. Hij speelde Jorrit Hendrix verkeerd in en had in plaats daarvan de bal gewoon moeten wegrossen. PSV reageerde fel en snel lag de 1-2 al in het net. De ingevallen Noni Madueke vond Malen, die uitstekend afwerkte. Malen had daarna vanaf de penaltystip nog de kans om voor PSV de 1-3 te maken, maar stuitte op de goed keepende Sergio Padt.

De FC Groningen-goalie had geen antwoord op een inzet van Gakpo, die alsnog de derde goal voor PSV maakte. Hij werd na een ragfijne counter bediend door Noni Madueke, die Gakpo in staat stelde om te scoren.

