Gakpo steunt blunderende Mvogo: ‘Hij heeft het verder namelijk goed gedaan’

Cody Gakpo is teleurgesteld na het pijnlijke verlies in eigen huis tegen AZ. De Eindhovenaren waren lange tijd de bovenliggende partij, maar gingen met 1-2 onderuit. Gakpo nam het op voor zijn blunderende ploeggenoot Yvon Mvogo.

In de tweede helft ging de Zwitser, die het vertrouwen kreeg boven Joël Drommel, pijnlijk onder een bal door. Daardoor kon Jesper Karlsson de score openen en ging PSV voor de tweede keer op rij onderuit. ,,Dit is heel zuur’’, zei Gakpo voor de camera van ESPN. ,,We wilden ons graag herpakken na de wedstrijd tegen Ajax en begonnen goed, maar helaas. Heel zuur.’’

Schlemiel Mvogo kon rekenen op de steun van zijn aanvoerder. ,,Dat zijn helaas dingen die bij voetbal horen, zulke dingen gebeuren. Dit is heel lastig voor Yvon, hij heeft het verder namelijk goed gedaan.’’ De blunder na rust was echter fataal. ,,We hebben veel kansen gecreëerd en weinig weggegeven, maar we moeten meer gaan scoren.’’

Quote Dit zijn de wedstrij­den waar je het voor doet. Cody Gakpo

PSV ging daardoor opnieuw onderuit in een topwedstrijd. Ook Gakpo concludeerde dat het beter moet. ,,In de grote wedstrijden geven we te vaak niet thuis, dat is iets waar we aan moeten werken. Dit zijn namelijk de wedstrijden waar je het voor doet.’’ Ook zijn ploeggenoot Mario Götze baalde. ,,Iedereen heeft hard gewerkt, maar duidelijk is dat we ons op bepaalde vlakken moeten verbeteren.’’

Eindstand

PSV kwam in Eindhoven op een 1-0 voorsprong dankzij een rake kopbal van Armando Obispo, maar AZ rechtte knap de rug. Bruno Martins Indi schoot zijn ploeg vlak voor rust op gelijke hoogte en na de blunder van Mvogo bepaalde Jesper Karlsson de eindstand op 1-2.

