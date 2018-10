Galgenwaard binnen halfuur uitverkocht voor Oranje Leeuwinnen

De 23.750 kaartjes voor de wedstrijd in Stadion Galgenwaard waren binnen 26 minuten uitverkocht. De return in Zwitserland is op dinsdag 13 november. De KNVB gaat de komende tijd onderzoeken of de Nederlandse voetbalsters hun duels voortaan ook in De Kuip of Johan Cruijff Arena kunnen gaan spelen.

Ook de interland van de Nederlandse voetbalmannen tegen Frankrijk op vrijdag 16 november in De Kuip in Rotterdam is inmiddels uitverkocht. De KNVB verkocht vandaag de laatste van in totaal 46.516 tickets voor het duel met de regerend wereldkampioen in de Nations League. Het is al even geleden dat een duel van Oranje al zo’n maand van tevoren is uitverkocht. De zege van vorige week op Duitsland (3-0) en het gelijkspel tegen België (1-1) heeft het enthousiasme bij de fans kennelijk teruggebracht.