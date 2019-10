Garcia de la Vega laat zich niet wegjagen: ‘Ik blijf bij Roda JC’

trainingskamp Voor het vijfde jaar op rij strijkt PEC Zwolle neer in ‘walhalla’ Mijas

13:51 De selectie en stafleden van PEC die overwinteren in Mijas, het is inmiddels traditie geworden. Ook dit seizoen gaan de Zwollenaren zich in het zuiden van Spanje voorbereiden op de tweede seizoenshelft in de eredivisie.