García wijst NAC de weg in kerstduel met FC Utrecht: 3-1

De overwinning was dik verdiend. NAC had meer voetbal in huis en het elftal had met García en Angeliño twee spelers, die met een aantal geniale acties FC Utrecht op de knieën kreeg.



De 3-1 werd ingeluid door een actie van García. De vrije trap die er uit voortkwam werd door Angeliño schitterend in de kruising gelepeld.Bij de tegenpartij was Dessers de meest opvallende man. Voor aanvang van de wedstrijd al werd hij luid toegezongen door de NAC-aanhang, die nog niet vergeten is hoe hij de club dit voorjaar de eredivisie inschoot. Met een treffer haalde hij iets van het gevoel aan zijn Bredase tijd terug.



Kalm

Met Dessers bij FC Utrecht nog op de bank kende de wedstrijd een kalme openingsfase. NAC liet het initiatief over aan de bezoekers. Die konden er weinig mee. Op een schuiver in de korte hoek van Gyrano Kerk na. Het maskeerde de slappe instelling waarmee de ploeg van Erik ten Hag aan het duel was begonnen.



Als een sluipmoordenaar deelde NAC na een kwartier enkele gevaarlijke prikken uit. Vooral Manu García bracht met enkele steekpasses een diepgaande speler in stelling. Rai Vloet en Thierry Ambrose wisten er aanvankelijk geen raad mee.



Een geniale actie van linksback Angeliño brak de ban alsnog in de 26ste minuut. Na een afgeslagen corner slingerde de Spanjaard zonder nadenken de bal direct terug voor het doel. Daar liep Pablo Marí de voorzet met het hoofd in het doel: 1-0.FC Utrecht schrok wakker en bracht zelf Cyriel Dessers in om de ploeg voor rust nog nieuw leven in de blazen.



Onrustig

In de tweede helft had FC Utrecht na een tijdje het idee dat de gelijkmaker in de lucht hing. Na een schuiver van Dessers in de handen van Birighitti werd NAC-trainer Stijn Vreven toch weer onrustig. García verloste hem van die pijn. Met een schitterende actie aan de zijlijn ontdeed hij zich hij van twee tegenstander. Vervolgens stuurde hij Korte diepte in. Diens voorzet werd gemist door Vloet, maar Ambrose stond klaar om de trekker over te halen: 2-0.



Enkele minuten later was Dessers wel succesvol bij een tegenaanval die was ingeluid door een foutje van diezelfde García. Het werd hen beide vergeven. Zoals dat hoort met Kerstmis. Angeliño presenteerde in de laatste minuut nog het toetje met een fantastische vrije trap.