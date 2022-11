Gearresteerde Mohamed Ihattaren weer vrij: ‘Zaak van geruime tijd geleden’

Volgens Janssen heeft de voetballer verklaringen over de bedreiging afgelegd en gaat het ‘om een zaak van geruime tijd geleden die nog bij de politie in onderzoek is’.

De Telegraaf meldde dinsdag dat Ihattaren was aangehouden in een huis in Utrecht, waar hij op dat moment verbleef. De politie wilde toen nog niet bevestigen dat hij was opgepakt. Ook over de ernst van de bedreiging wil de politie nog niks kwijt.