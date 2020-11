Geblesseerde Antony laat interlands olympische ploeg schieten

Heracles moet Szöke missen tegen Ajax en AZ na elleboog­stoot

16:45 Heracles-spits Adrian Szöke is voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De Hongaar kreeg in het duel met VVV-Venlo zaterdag (3-2 verlies) al in de eerste helft een rode kaart voor een elleboogstoot.