Geblesseerde Guus Til hoopt duel met Slavia Praag te halen: ‘Ik denk dat het wel meevalt’

Til beschreef bij ESPN het moment van zijn blessure: ,,Ik stond een beetje half op mijn benen, wilde terugtikken, maar een tegenstander viel op mij. Ik voelde een steekje, had wel verder gekund, maar er zijn nog belangrijke wedstrijden te spelen.’’

Hoewel Til last had van de blessure bleef hij nog even staan en maakte de 1-3. ,,De scheids zei: ‘alleen deze vrije trap en dan fluit ik af’. Dan kan ik nog net zo goed blijven staan.’’

Langs de lijn was er ook een discussie. Feyenoord-trainer Arne Slot: ,,Halen we hem er nu uit of in de rust? Dat was de vraag. Iemand van de medische staf zei: ‘we hebben nog een paar seconden, dus laat hem maar staan’.’’

Slot was ondanks de ruime zege niet helemaal tevreden. ,,Ondanks het uitstekende resultaat en goed voetbal waren we met name in de eerste fase na de rust slordig. Als je dat donderdag doet... We verdedigden ook slecht bij de standaardsituaties.’’