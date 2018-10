Geblesseerde St. Juste zegt Jong Oranje af, Floranus opgeroepen

Floranus (20) mag zich voor het eerst melden bij Jong Oranje. De Nederlandse talenten sluiten de min of meer mislukte EK-kwalificatiereeks af met wedstrijden tegen Jong Letland, vrijdag in Riga, en de leeftijdsgenoten van Oekraïne. Die laatste wedstrijd is volgende week dinsdag op De Vijverberg in Doetinchem.



Aangezien kwalificatie voor het EK al buiten bereik is, heeft Van de Looi wat wijzigingen doorgevoerd in zijn selectie. Hij wil nu al gaan werken aan een ploeg die er volgend jaar bij de start van de nieuwe EK-kwalificatiereeks moet staan.