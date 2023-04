Geblesseerde Vivianne Miedema tóch even bij Oranje Leeuwinnen: ‘Dit was de laatste gelegenheid’

Enige symboliek was er wel in te ontdekken. Daags nadat de Oranje Leeuwinnen met 0-1 verloren van Duitsland na legio gemiste kansen, stond de geblesseerde topscorer aller tijden Vivianne Miedema opeens op het veld bij haar elftal. ,,Zij is met haar revalidatie bezig en dit is de laatste keer dat we bij elkaar zijn vóór juni”, legde bondscoach Andries Jonker vanmiddag uit vanuit het hotel in Schiedam waar de Oranjevrouwen bivakkeren.

,,In juni gaat Vivianne haar eigen gang, dus dit was een soort van de laatste gelegenheid om haar bij de groep te hebben. Daarom hebben we haar een paar dagen uitgenodigd en kan ze morgen de wedstrijd kijken. Daar is haar club Arsenal in meegegaan, op voorwaarde dat ze haar trainingsarbeid verricht. Vivianne is een belangrijk onderdeel van de groep, al jaren, op het veld maar ook ernaast.”

Boegbeeld van de gemiste kansen afgelopen vrijdag tegen Duitsland was Lineth Beerensteyn (26), die in een tweespitsenformatie naast Lieke Martens stond opgesteld en een paar grote mogelijkheden om zeep hielp. Morgen krijgt ze opnieuw het vertrouwen van Jonker, die haar eerder al loofde om het feit dat ze wel in scoringspositie komt en met haar snelheid een belangrijk wapen van zijn ploeg is.

,,Het feit dat je zo veel kansen creëert, is al een hele stap”, vindt Beerensteyn zelf. ,,Vooral tegen Duitsland. Van tevoren hoop je alleen maar zo veel kansen te krijgen. Wij hebben laten zien dat we het elk land met onze kwaliteiten moeilijk kunnen maken als we op deze manier spelen.”

Oefenduel met Polen

Misschien dat het morgen tegen Polen wél lukt. Jonker ziet die tegenstander als een in de categorie Portugal, één van de tegenstanders in de groepsfase van het WK deze zomer in Nieuw-Zeeland en Australië. Polen heeft met Ewa Pajor (26) een topspits in de gelederen, spelend voor VfL Wolfsburg. Jonker mist Renate Jansen en hoopt wel Esmee Brugts te kunnen opstellen, die tot zijn teleurstelling niet fit genoeg was om tegen Duitsland te spelen.

Jonker was vrijdag al blij met wat hij zag tegen Duitsland en herhaalde dat vanmiddag nog maar eens. ,,Dit is een bijzonder team, waarvan de kern Europees kampioen is geweest en tweede van de wereld. Daarna is het wat minder geworden. Het verlangen hebben we allemaal om terug te gaan naar die tijden van een paar jaar terug waar het Nederlands Elftal tot de wereldtop behoorde. Die meiden hebben zichzelf bevestigd dat dat nog steeds kan en dat heeft het vertrouwen een enorme impuls gegeven.”