Geeft Utrecht bekersucces goed gevolg tegen Sparta?

Leeuwinnen raken ook Daniëlle van de Donk kwijt

10:04 De Nederlandse voetbalsters sluiten het vierlandentoernooi in Frankrijk af zonder Daniëlle van de Donk. De middenveldster van Arsenal heeft een fikse enkelblessure opgelopen in het duel met Canada (0-0). Van de Donk moest zich in Calais na een half uur laten vervangen.