Geëmotioneerde Dordrecht-speler keert na racistische spreekkoren niet meer terug op het veld

Duel tijdelijk gestaaktIn de Keuken Kampioen Divisie is het duel tussen FC Dordrecht en MVV in de blessuretijd stilgelegd vanwege een racistisch incident. Een van de spelers van Dordrecht, de Franse verdediger Seydine N’Diaye, attendeerde de arbitrage erop dat hij vanuit het uitvak door aanhangers van MVV racistisch zou zijn bejegend.

Scheidsrechter Richard Martens legde de wedstrijd daarop stil, bij een stand van 3-1 voor Dordrecht. Na een onderbreking kwamen beide ploegen weer op het veld. Zonder de geëmotioneerde N’Diaye, die reeds was vertrokken.

De Dordtse verdediger was compleet over de rooie en kreeg in eerste instantie zelfs een gele kaart nadat hij bij de grensrechter zijn beklag had gedaan. Nadat ook Martens de geluiden had gehoord, dirigeerde de arbiter beide elftallen naar binnen.

N’Diaye wilde niet meer terugkeren op het veld. De andere 21 spelers kwamen na een onderbreking van zo’n 10 minuten wel weer het veld en knielden gezamenlijk nadat de wedstrijd met een ingooi was hervat. Martens, die ook knielde, floot direct daarna weer af. ,,Dit idee kwam bij de spelers van beide ploegen vandaan. We vonden dit eigenlijk een heel mooi initiatief, het geeft aan dat de spelers zich ervan bewust zijn dat het echt niet kan als hier sprake was van racisme”, aldus de KNVB. De voetbalbond laat de aanklager betaald voetbal uitzoeken wat precies is gebeurd. ,,Als hier sprake was van racisme, dan is dat schandalig. Inhoudelijk gaan we hier nu niet op in, dit komt bij de aanklager te liggen voor onderzoek”, aldus de KNVB-woordvoerster.

,,Dit is een grote schaduw over deze overwinning’’, meldde algemeen directeur Hans de Zeeuw. ,,Vanuit het vak met MVV-supporters werden oerwoudgeluiden richting Seydine gemaakt en die was daardoor helemaal van streek. Die jongen stond in tranen onder de douche en daar kan ik me alles bij voorstellen.’’

Trainer Michele Santoni van FC Dordrecht had na de wedstrijd graag willen praten over de zege van zijn ploeg, maar in plaats daarvan ging het over racisme. ,,Ik vind het wel jammer dat we anno 2022 nog aandacht moeten geven aan zulke idioten. Ik heb het persoonlijk niet gehoord, maar het is wel door meerdere mensen bevestigd. Als een jongen zo reageert, dan moet er wel iets gebeurd zijn. Dat doe je niet zomaar. Gelukkig is hij nu weer rustig. Dit is moeilijk, je moet in zijn schoenen staan om het te begrijpen”, zei Santoni bij de Limburgse omroep L1.

Mendes Moreira

Op 17 november 2019 werd de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior stilgelegd, omdat de Rotterdamse aanvaller Ahmad Mendes Moreira door supporters van de thuisclub racistisch was bejegend. Mendes Moreira liep in tranen het veld af. De beelden gingen de hele wereld over en zorgden voor een golf van protesten.

De spelers van het Nederlands elftal maakten statements regen racisme, het kabinet bemoeide zich ermee en het Openbaar Ministerie opende een strafrechtelijk onderzoek. De KNVB stelde begin 2020 samen met de overheid het aanvalsplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ op, bedoeld om racisme en discriminatie tegen te gaan.

MVV stond halverwege met 0-1 voor een goal van Orhan Dzepar. FC Dordrecht, dat voor rust via Stijn Meijer een strafschop miste, kwam in de tweede helft sterk terug door treffers van Anouar el Azzouzi en Christian Conteh waarna Meijer zijn eerder misser goedmaakte en de eindstand bepaalde op 3-1. Lees hier alles over de Keuken Kampioen Divisieduels van vrijdag.

Volledig scherm Spelers van FC Dordrecht en MVV maken gezamenlijk een statement tegen racisme. © Pro Shots / Erich Snijder