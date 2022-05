Geen akkoord tussen Feyenoord en Cryriel Dessers: spits waarschijnlijk terug naar Genk

Jan Kromkamp krijgt nog altijd kippenvel als hij de fans van Liverpool hoort: ‘Dat gevoel gaat nooit weg’

Jan Kromkamp (41) vertrok 16 jaar geleden bij Liverpool, maar nog altijd krijgt de ex-international uit Twello kippenvel als hij de fans You’ll Never Walk Alone hoort zingen. Zaterdagavond, wanneer zijn oude club het in de Champions League-finale opneemt tegen Real Madrid, zal dat niet anders zijn. ,,Die saamhorigheid is uniek.”

28 mei