Geen basisplaats Boadu bij Jong Oranje: 'Had wat moeite met de discipline’

Myron Boadu ontbreekt vanavond in de basis bij Jong Oranje tegen Jong Cyprus (18.00 uur). De aanvaller van AZ had volgens interim-coach Marcel Groninger ‘deze keer wat moeite met de discipline.’ Daarom kiest hij in de aanval voor Joshua Zirkzee en Kaj Sierhuis.