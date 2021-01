Geen buitenspeltechnologie bij Sparta-PSV door sneeuw op veld

Giakoumak­is niet te stoppen: spits loopt voor op all-time topscorer Coen Dillen

14 januari Opnieuw was Georgios Giakoumakis gisteravond belangrijk voor VVV-Venlo. In het Cars Jeans Stadion maakte hij alle vier de doelpunten in de 1-4 overwinning op ADO Den Haag. De spits is op recordjacht en staat zelfs, na zestien wedstrijden, voor op eeuwig eredivisietopscorer Coen Dillen.