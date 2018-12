Geen CL voor Ramselaar: ‘Ben zeker niet gelukkig op dit moment’

Ramselaar voelde al wel aankomen dat hij niet met de selectie mee hoefde naar Milaan. Hij probeerde er bij Jong PSV het beste van te maken. ,,Ik kan beter minuten maken bij Jong dan helemaal niet spelen bij het eerste”, aldus Ramselaar. Toch was het voor hem wel een ‘pijnlijk’ moment dat hij afviel voor de Champions League-selectie. ,,Ik heb twee goede seizoenen gehad, nu is het heel lastig. Dit is een vervelende situatie.”



De 22-jarige Amersfoorter kon nog niet te veel zeggen over zijn voetbaltoekomst, een vertrek in de winterstop lijkt gezien zijn situatie reëel. ,,Dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer over, er moet wel verandering in komen.” Ondertussen blijft hij zich inzetten op trainingen. ,,Ook daar kan ik beter worden. Ik moet niet bij de pakken neerzitten”, concludeerde hij.